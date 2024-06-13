Мурат Кумпилов представил будущее туризма Адыгеи на ВДНХ

Заседание возглавил Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ. В мероприятии участвовали министр экономического развития Максим Решетников, руководители и представители регионов Северо-Кавказского федерального округа, Адыгеи и Калмыкии.
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