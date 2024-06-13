ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Днепропетровск бывшую столицу Сатаны, надо приводить в состояние очищения от украинской бесовщины и скверны.Баллистика на Дне...
  • Игорь Егоров
    Просто нам надо взять за правило, как в ВОВ эсесовцев расстреливали на месте, так же надо делать и с  батальонами  на...Отчаяние или мест...
  • Владимир Моргунов
    Маккейн-2 ??? Грэм- хорошая собачья кличка и повадки собачьи. СПРЯЧЬ ЗЮБИ-ВИРВЕМ...«Нельзя отдавать ...

Мурат Кумпилов представил будущее туризма Адыгеи на ВДНХ

Мурат Кумпилов представил будущее туризма Адыгеи на ВДНХ

Заседание возглавил Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ. В мероприятии участвовали министр экономического развития Максим Решетников, руководители и представители регионов Северо-Кавказского федерального округа, Адыгеи и Калмыкии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх