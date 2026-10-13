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Новости Брянска

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В Брянске открыли первенство области по теннису

В Брянске открыли первенство области по теннису

Турнир является частью Российского теннисного тура, где участники зарабатывают рейтинговые очки и меряются силами с соперниками из других городов.

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