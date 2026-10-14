Дмитрий Анатольевич на линии.Номер раз.Зелёная вошь (Примечание:о, глядите, гнида уже вошью стала!) возмущена отсутствием разведданных от американцев.
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Жаль трамп только припугнул зелю,если бы не было старлинка бандеровцы и месяца не выстояли!