ПРИГОВОР ПУТИНА: ДОСЛОВНО

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ. ФОТО: KREMLIN.RU Решение по вопросу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик принято.
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