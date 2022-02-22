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ПРИГОВОР ПУТИНА: ДОСЛОВНО

ПРИГОВОР ПУТИНА: ДОСЛОВНО

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ. ФОТО: KREMLIN.RU Решение по вопросу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик принято.

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