В России заблокирован «Твиттер» (теперь Х), но наш специальный корреспондент из-за рубежа присылает нам самые смешные твиты дня.
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