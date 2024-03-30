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ГИБДД перекрыла трассу на Урале из-за угрозы обрушения моста

ГИБДД перекрыла трассу на Урале из-за угрозы обрушения моста

Госавтоинспекция перекрыла движение по трассе "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" в Свердловской области в обоих направлениях в связи с риском обрушения моста, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

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