ГИБДД перекрыла трассу на Урале из-за угрозы обрушения моста

Госавтоинспекция перекрыла движение по трассе "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" в Свердловской области в обоих направлениях в связи с риском обрушения моста, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.