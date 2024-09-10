В Москве 10 сентября станет самым теплым за 75 лет

Вторник в Москве поставит температурный рекорд и станет самым теплым днем за 75 лет. Температура составит 26-28 градусов, по области — 24-29, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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