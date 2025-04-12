МУРАШКИ ПО КОЖЕ! Раскрыта правда о сигналах из крематория!

В Новосибирске проведено исследование мозговой активности человека в процессе кремации. Сотрудники Новосибирского крематория совместно с Музеем мировой погребальной культуры опровергли распространенную в начале 2000-х годов телесенсацию, связанную с кремацией.
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