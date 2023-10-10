Mechanics VoiceOver совместно с NEXUS выпустят озвучку к TMNT: Shredder's Revenge Студия Mechanics VoiceOver...

Mechanics VoiceOver совместно с NEXUS выпустят озвучку к TMNT: Shredder's RevengeСтудия Mechanics VoiceOver анонсировала коллаборацию с Творческим объединением “Nexus” (они известны дубляжами к проектам вроде Черепашки Навсегда, Бэтмен: Маска Фантазма, Бэтмен: Под Красным Колпаком.