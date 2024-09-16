Американская оккупация России: чем она завершилась в 1919 году

Летом 1918 года американские войска вторглись на север России, объявив там оккупационный режим. Какие цели преследовала экспедиция «Полярный медведь» и как на это отреагировало местное население? Мы расскажем.
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