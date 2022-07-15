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Представители иностранных СМИ встретились с главой Запорожья

Представители иностранных СМИ встретились с главой Запорожья

Иностранные журналисты при участии Минобороны РФ посетили Мелитополь, побывали на освобожденных территориях и встретились с главой администрации Запорожской области Евгением Балицким, рассказал 15 июля корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

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