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Курские новости

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После разговора Путина с Трампом в Курске объявили ракетную опасность

После разговора Путина с Трампом в Курске объявили ракетную опасность

В Курской области шестой раз за сутки объявили об угрозе ракетного удара со стороны ВСУ. Предупреждение опубликовано официальными ресурсами региона на фоне известий о переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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