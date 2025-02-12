После разговора Путина с Трампом в Курске объявили ракетную опасность

В Курской области шестой раз за сутки объявили об угрозе ракетного удара со стороны ВСУ. Предупреждение опубликовано официальными ресурсами региона на фоне известий о переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
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