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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Проклятие снято: после четырёх подряд проигранных финалов Faze Clan стала чемпи...

Проклятие снято: после четырёх подряд проигранных финалов Faze Clan стала чемпи...

Проклятие снято: после четырёх подряд проигранных финалов Faze Clan стала чемпионом IEM Chengdu 2024 по Counter-Strike 2С осени 2023 года Faze Clan неизменно пробивалась в решающие матчи крупных турниров по Counter-Strike 2, однако последние четыре финала проиграла.

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