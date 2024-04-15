Проклятие снято: после четырёх подряд проигранных финалов Faze Clan стала чемпи...

Проклятие снято: после четырёх подряд проигранных финалов Faze Clan стала чемпионом IEM Chengdu 2024 по Counter-Strike 2С осени 2023 года Faze Clan неизменно пробивалась в решающие матчи крупных турниров по Counter-Strike 2, однако последние четыре финала проиграла.