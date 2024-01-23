ЧП на СВО. Комбат "Ахмата" на блокпосту ударил постового. Что скажет Кадыров?

Лучше, конечно, чтобы это все не вышло в общественный доступ. Но раз вышло - куда теперь деваться. Telegram-каналы все в возмущении по поводу "Ахмата" и кадыровцев, и требуют, чтобы Рамзан Кадыров дал разъяснения.