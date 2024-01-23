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ЧП на СВО. Комбат "Ахмата" на блокпосту ударил постового. Что скажет Кадыров?

ЧП на СВО. Комбат "Ахмата" на блокпосту ударил постового. Что скажет Кадыров?

Лучше, конечно, чтобы это все не вышло в общественный доступ. Но раз вышло - куда теперь деваться. Telegram-каналы все в возмущении по поводу "Ахмата" и кадыровцев, и требуют, чтобы Рамзан Кадыров дал разъяснения.

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Комментарии
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Navigator56R ВладиМир
Нападение на блок пост - огонь на поражение. Что бы никто не забывался, и не мнил себя супергероем, которому всë можно.
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1 час.
Нина Попова
Этот комбат уже засветился ни в одном скандале и всегда его Кадыров отмазывал.
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1 час.
Валерий Кривошеев
А зачем &quot;МИР ТЕСЕН&quot; всё время, без остановки, пишет о ужасных мигрантах? Всё для одного, чтобы возбудить общество. Привет от украинского ЦИПсО! Молодцы! Отработали!
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40 мин.

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