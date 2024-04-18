Сделка Путина с США выходит на финишную прямую

Виталий Кирпиченко

Всё почему-то рассматривается с позиций силы, с позиций влияния на другие страны. А если посмотреть с позиций жизни каждого унитарного государства? Сможет ли Европа жить без Америки и Китая? Достаточна ли там технологическая для этого культура, или они баржи до сих пор бурлаками тянут против течения? Думаю, каждое ныне существующее государство способно жить безбедно без помощи других, а с помощью тем более. Было время, ездили люди в кибитках, и было в этом много хорошего, одних романсов сколько на свет появилось от такой долгой и унылой дороги. Сократить придётся предметы потребления, а это в свою очередь залог в жизнь потомкам.