Ледоход на Оби за сутки прошел восемь километров

Ледоход на Оби, по данным на воскресенье, 27 апреля, показал минимальное продвижение. За сутки он продвинулся к Ямалу всего на восемь километров, хотя за день до этого прошел почти 50 км, сообщило главное управление МЧС по ХМАО-Югре.