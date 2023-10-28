Режиссер Театра им. Вахтангова рассказал о последнем спектакле актрисы Пешковой

Внучка писателя Максима Горького актриса Дарья Пешкова, о смерти которой стало известно 28 октября, всю жизнь проработала в Театре имени Евгения Вахтангова и в последний раз выходила на сцену в спектакле «Люди как люди».
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