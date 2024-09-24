Мирослава Бердник: Суды начали карать украинцев за критику раскольников

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: Автозаводской районный суд Кременчуга вынес приговор местному жителю, который публиковал критические комментарии в отношении ПЦУ в социальных сетях.
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