В Киеве начали тайно обсуждать возможную сдачу города

В Киеве распространяются слухи о возможной передаче столицы России к 2030 году. При этом подобные разговоры ведутся осторожно, тогда как большинство жителей города публично поддерживают официальную позицию властей о продолжении боевых действий.
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