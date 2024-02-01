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Нигерия девальвировала свою валюту в попытке привлечь иностранных инвесторов

Нигерия девальвировала свою валюту в попытке привлечь иностранных инвесторов

Нигерия резко девальвировала свою валюту во второй раз за последние восемь месяцев, Западноафриканская страна пытается избавиться от запутанной системы обменных курсов и привлечь инвестиции в свою разрушающуюся экономику, пишет Financial Times.

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