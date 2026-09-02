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Одобрен Драпатым: Зеленский назначил нового хозяина украинских военкоматов

Одобрен Драпатым: Зеленский назначил нового хозяина украинских военкоматов

Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутных войск ВСУ Святослава Заица, уволив с этой должности Геннадия Шаповала, соответствующий указ опубликовали на сайте президента Украины .

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