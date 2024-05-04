«Это чёрный ящик»: в Рунете могут ограничить работу иностранных ИИ-ботов

С такой рекомендацией выступил Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). Речь идет о блокировке поисковых ботов иностранных компаний, цель которых — несанкционированный сбор данных в сети, которые впоследствии могут быть использованы в том числе для обучения генеративных нейросетей.