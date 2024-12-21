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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Торонто» Мюррей сыграл в НХЛ впервые с апреля 2023 года. Двукратный обладатель Кубка Стэнли отразил 24 из 27 бросков «Баффало»

30-летний канадец вышел в старте на матч регулярного чемпионата против «Баффало» (6:3) и отразил 24 из 27 бросков.

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