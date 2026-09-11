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Тульские новости

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Тула готовится отметить 880-летие праздничными мероприятиями

Тула готовится отметить 880-летие праздничными мероприятиями

Центр Тулы украсили флаги с символикой города: филимоновской игрушкой, Тульским Кремлем, сердцем и гербом.

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