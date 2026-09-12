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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Танашев удалил Рейса на 15-й за удар шипами в ногу Арройо. Защитник ЦСКА толкнул судью после красной карточки в игре с «Рубином»

ЦСКА уже на 15-й минуте остался в меньшинстве в игре 8-го тура  Альфа-Банк РПЛ с « Рубином » (1:0, первый тайм).

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