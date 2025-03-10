Подъемные в 450 тысяч за работу в поле: как в Марий Эл привлекают специалистов в АПК

Республика Марий Эл обладает большим потенциалом для развития агропромышленного комплекса. Благоприятные природные условия, плодородные земли и традиции сельского хозяйства создают отличную базу для роста производства в этой отрасли.
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