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Вячеслав Володин и Олег Белозеров посетили новый железнодорожный пешеходный мост в Саратове

Вячеслав Володин и Олег Белозеров посетили новый железнодорожный пешеходный мост в Саратове

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров посетили новый железнодорожный пешеходный мост в Саратове в районе станции «Примыкание».

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