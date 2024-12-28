Экс-защитник «Милана» Уэст заявил, что был сильнее Мальдини и Костакурты, но тренер Дзаккерони его не ставил. Алессандро ответил: «Чем Костакурта, может, и сильнее, но Мальдини...»

Бывший защитник «Милана», а ныне религиозный пастор Тарибо Уэст, в одном из интервью несколько лет назад заявил: «Я был сильнее Паоло Мальдини и Алессандро Костакурты, но тренер (Альберто Дзаккерони) всегда делал ставку на этих двух.