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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Милана» Уэст заявил, что был сильнее Мальдини и Костакурты, но тренер Дзаккерони его не ставил. Алессандро ответил: «Чем Костакурта, может, и сильнее, но Мальдини...»

Бывший защитник «Милана», а ныне религиозный пастор Тарибо Уэст, в одном из интервью несколько лет назад заявил: «Я был сильнее Паоло Мальдини и Алессандро Костакурты, но тренер (Альберто Дзаккерони) всегда делал ставку на этих двух.

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