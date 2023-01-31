Сергеев о драке «Спартака» и «Зенита»: «Промес – зачинщик, но остался безнаказанным. Несправедливо»

Иван Сергеев считает, что Квинси Промеса должны были наказать за драку «Спартака» и «Зенита». После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома.
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