Контрольно-счётная палата Забайкалья раскритиковала работу МинЖКХ

Врио председателя Контрольно-счётной палаты Забайкальского края Сергей Замешаев во время заседания Заксобрания раскритиковал работу регионального МинЖКХ за отсутствие должного контроля мероприятий по благоустройству, передаёт корреспондент ZAB.
Врио председателя Контрольно-счётной палаты Забайкальского края Сергей Замешаев во время заседания Заксобрания раскритиковал работу регионального МинЖКХ за отсутствие должного контроля мероприятий по благоустройству, передаёт корреспондент ZAB.
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