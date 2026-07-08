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Дешам — о назначении аргентинского арбитра: «Мой соперник — Марокко, а не судья»

Дешам — о назначении аргентинского арбитра: «Мой соперник — Марокко, а не судья»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос журналистов о своем отношении к назначению аргентинского арбитра на матч своей команды против Марокко в четвертьфинале ЧМ.

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