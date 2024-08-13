Экс-губернатор Тульской области будет координировать группировку войск «Север»

Координацию действий группировки войск на северном направлении поручили бывшему губернатору Тульской области, а ныне помощнику президента по вопросам оборонно-промышленного комплекса и спорта, секретарю Госсовета РФ Алексею Дюмину.
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