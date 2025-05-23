Гарвард обжалует в суде решение Трампа о запрете принимать иностранцев

REUTERS/Faith Ninivaggi Гарвардский университет подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за решения американских политиков запретить учебному заведению принимать иностранных студентов.
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