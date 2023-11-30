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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елизавета Осокина: «Не планировала переходить к Тутберидзе. Этери Георгиевна для меня – слишком строгий тренер»

Осокина выступала в женском одиночном катании, а в 2021 году перешла в парное.  – Чья идея – отдать вас в фигурное катание? – Когда мне было три года, родители хотели отдать меня в спортивную гимнастику, но зал находился далеко от дома, а каток – в пяти минутах, и как раз проходил набор.

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