Расисты взломали сайт Нью-Йоркского университета

В субботу сайт Нью-Йоркского университета (NYU) подвергся атаке хакера. Вместо привычной страницы с информацией о студентах и кампусе посетители увидели чёрный фон с зелёными буквами, графиками и расистскими надписями.
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