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Имущество доставившего бомбу для экс-подполковника СБУ курьера арестовали в Москве

Имущество доставившего бомбу для экс-подполковника СБУ курьера арестовали в Москве

В Москве суд арестовал имущество курьера Ивана Паскаря (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который доставил бомбу для совершения взрыва автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.

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