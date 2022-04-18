WABetaInfo: в WhatsApp добавили возможность редактировать обложки профилей

Портал WABetaInfo сообщил, что в WhatsApp добавили возможность улучшить бизнес-профиль. После установки нового обновления некоторые бета-тестеры мессенджера получили уведомления о том, что они могут устанавливать фотографии на обложку профиля.
Портал WABetaInfo сообщил, что в WhatsApp добавили возможность улучшить бизнес-профиль. После установки нового обновления некоторые бета-тестеры мессенджера получили уведомления о том, что они могут устанавливать фотографии на обложку профиля.
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