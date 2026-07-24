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Царьград

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Сивис перешел в "Оренбург" из "Динамо" за 750 тысяч евро

Сивис перешел в "Оренбург" из "Динамо" за 750 тысяч евро

Футболист Максим Сивис из Франции и Конго перешел из бухарестского "Динамо" в российский "Оренбург". Детали контракта неизвестны, однако сообщается, что предложение достигло 750 тысяч евро с учётом бонусов.

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