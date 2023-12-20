На Полярной починили освещение, а на Лескова установили новую дверь

Редакция «ЗБ» ответила на вопросы читателей На Алтушке доделали остановочные павильоны На остановках «Улица Илимская» в оба направления на Алтуфьевском шоссе привезли корпуса новых павильонов, но не укрепили.
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