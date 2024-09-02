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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Казан шахматчысы Россия чемпионаты суперфиналында икенче тапкыр рәттән җиңде

Барнаулда 17-28 август көннәрендә шахмат буенча Россия чемпионатларының суперфиналлары узды. Казан гроссмейстеры Владислав Артемьев, ил чемпионатының суперфиналында икенче тапкыр рәттән җиңеп, Россия чемпионы исемен раслады.

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