Казан шахматчысы Россия чемпионаты суперфиналында икенче тапкыр рәттән җиңде

Барнаулда 17-28 август көннәрендә шахмат буенча Россия чемпионатларының суперфиналлары узды. Казан гроссмейстеры Владислав Артемьев, ил чемпионатының суперфиналында икенче тапкыр рәттән җиңеп, Россия чемпионы исемен раслады.
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