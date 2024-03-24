Москвичи с помощью сайта «Миллион призов» могут направить пожертвования пострадавшим в «Крокус сити холле»

На сайте «Миллион призов» совместно с Российским Красным Крестом открыт сбор средств. Адресная помощь будет направлена пострадавшим, семьям пострадавших и семьям погибших, в том числе на помощь в восстановлении после лечения, оказание психосоциальной поддержки и психологической помощи в долгосрочном периоде, а также на иные направления в соответствии с выявленными потребностями.