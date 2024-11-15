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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии сотрудники полиции в рамках операции «Чистое поколение» рассказали школьникам о вреде наркотиков

Сотрудники УКОН МВД по РСО – Алания совместно с инспекторами ПДН ОП № 3 УМВД России по г. Владикавказу в рамках операции «Чистое поколение»провели профилактические встречи с учащимися старших классов школ  №№ 7 и 22.

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