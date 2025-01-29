Большинство петербуржцев поддержали запрет рекламы услуг тарологов

За инициативу выступают более 70 процентов респондентов Инициатива о запрете рекламы услуг гадалок и тарологов нашла поддержку в Петербурге, рассказали аналитики сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.
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