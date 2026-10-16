Александр Новак в пятницу, 16 октября 2026 года, ответил на вопросы журналистов в кулуарах РЭН, где обсудил временную отмену санкций на поставки дизельного топлива в США, вопросы безопасности АЭС и защиты энергетической инфраструктуры, текущие производственные мощности по дизтопливу и влияние атак на выпуск продукции.