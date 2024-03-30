Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Вадим Лебедев
    Спорт давно стал извращением - бабло, коррупция, должностя, итд-итп...  Ненавижу всех кто поганил и продолжает погани...Наши спортфедерац...
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Мы — не они. Американцы в соцсетях восхищаются работой спецслужб РФ

Мы — не они. Американцы в соцсетях восхищаются работой спецслужб РФ

Американцы в соцсетях выкладывают видеоролики, где восхищаются работой российских спецслужб и рассказывают, что хотели бы у себя таких же действий по отношению к террористам.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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4 час.
Сергей Ников
&quot;Не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане&quot;. (Цитата из книги «Trawers» Ремигиуша Мруза.) (И жизнь это показывает)
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3 час.
Леонид Руси
Надеюсь после суда этих наёмников жидо-хохлов будут в камере, при помощи подручных средств, учить как себя вести в цивилизованном обществе...
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2 час.

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