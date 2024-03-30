Американцы в соцсетях выкладывают видеоролики, где восхищаются работой российских спецслужб и рассказывают, что хотели бы у себя таких же действий по отношению к террористам.
Мы — не они. Американцы в соцсетях восхищаются работой спецслужб РФ
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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4 час.
Сергей Ников
"Не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане". (Цитата из книги «Trawers» Ремигиуша Мруза.) (И жизнь это показывает)
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3 час.
Леонид Руси
Надеюсь после суда этих наёмников жидо-хохлов будут в камере, при помощи подручных средств, учить как себя вести в цивилизованном обществе...
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2 час.
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