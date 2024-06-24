ВМФ России "Калибрами" ударили по складу с западными ракетами в Одессе

Русские войска нанесли прицельный ракетный удар по району одесского завода тяжелого краностроения.Как сообщает местное пророссийское подполье, сегодня примерно в 8 часов утра две ракеты ВМФ России "Калибр" ударили по району одесского завода тяжелого краностроения, где по их информации находился склад с ракетами западного производства, а также располагались иностранные наемники.