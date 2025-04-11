Tesla начала предлагать заднеприводный пикап Cybertruck, но он оказался дороже обещ...

Tesla начала предлагать заднеприводный пикап Cybertruck, но он оказался дороже обещанногоЭлектрический пикап Cybertruck оказался для Tesla «долгостроем», поскольку она представила его осенью 2019 года, но поставлять начала лишь к концу 2023 года, причём исключительно в дорогих полноприводных комплектациях.