Tesla начала предлагать заднеприводный пикап Cybertruck, но он оказался дороже обещ...

Tesla начала предлагать заднеприводный пикап Cybertruck, но он оказался дороже обещанногоЭлектрический пикап Cybertruck оказался для Tesla «долгостроем», поскольку она представила его осенью 2019 года, но поставлять начала лишь к концу 2023 года, причём исключительно в дорогих полноприводных комплектациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)