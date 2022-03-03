Около 12 тысяч гектаров леса планируется восстановить в Приморье

В 2022 году в Приморском крае планируют восстановить 12 тысяч гектаров леса. Восстановление будет осуществляться, в том числе, искусственным путем, для чего понадобится примерно 2,5 млн сеянцев, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.