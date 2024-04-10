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Сбежавшие, как молоко, звезды ТВ. Многие хотят вернуться, а оно нам надо?

Сбежавшие, как молоко, звезды ТВ. Многие хотят вернуться, а оно нам надо?

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков Сегодня 7,5K прочитали В марте 2022 года прекратили существование несколько рейтинговых и популярных программ нашего телевидения Закрылся "Вечерний Ургант", поспешно покинул наше телевидение будущий иноагент Максим Галкин*, перестал выходить "Модный приговор" с Александром Васильевым.

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Комментарии
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Александр Забобонин
Все написала абсолютно правильно и верно! Молодец!
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18 час.
Расима Махмутова
😍
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17 час.

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