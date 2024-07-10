Вокзалом Печатники за два года воспользовались более 2,2 млн пассажиров

Свыше 2,2 млн человек воспользовались Московским городским вокзалом Печатники за два года работы. Открытие этого важного объекта столичной транспортной инфраструктуры в июне 2022 года позволило объединить МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, а также наземный транспорт.